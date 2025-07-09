Скелеты в шкафу Речана: Как бывший премьер Молдовы Филат учит демократии нынешнего

Речан: Демократия не продается. Голосование не является предметом переговоров с беглыми олигархами.
Хорошо излагает…
Зачем самому вступать в переговоры с беглыми олигархами, если для этого есть посредники?
Один из них решил вопрос с Плахотнюком в 2010 году, и Речан остался в должности замминистра информационного развития.
Другие нужные люди решили вопрос с Плахотнюком в 2016 году, и МВД, которое наступало на пятки Речану, благополучно ретировалось.
Бизнесмены прекрасно помнят особенности ведения бизнеса в 2016—2019 гг..
Кто-то тронул хоть пальцем Речана?
Демократия действительно не продается, но судя по всему, неплохо покупается.
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