Кишинев отказывается от диалога с ПМР, заявил глава МИД республики

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии по-прежнему отказываются от общения с Приднестровьем.
«Кишинев по-прежнему отказывается от конструктивного общения с Приднестровьем, а международные посредники не настаивают на возобновлении устойчивой работы диалоговых механизмов в соответствии с Принципами и процедурами переговорного процесса», — сказал Игнатьев в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком.
Игнатьев заявил, что полноценный диалог крайне востребован и необходим для того, чтобы избегать негативных сценариев и рисков, а также для решения вопросов, связанных с защитой прав человека, поскольку во главу угла всегда должны ставиться интересы людей.
Он раскритиковал молдавскую сторону за выход из джентльменской договоренности о свободе передвижения должностных лиц, принятие т.н. «закона о сепаратизме» и целый ряд допущенных официальными лицами Молдавии в последнее время агрессивных и провокационных заявлений против Приднестровья. «Диалог не должен быть увязан с внутриполитическими электоральными календарями одной из сторон, а для эффективной работы экспертных (рабочих) групп нужна политическая воля, иначе даже вырабатываемые на этом техническом уровне решения не претворяются в жизнь», — сказал Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.