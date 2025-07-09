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Мэру Кишинёва Чебану запретили въезд в Румынию

Мэру Кишинёва Иону Чебану запретили въезд в Румынию. Об этом сообщил МИД Румынии.

«Из соображений национальной безопасности Румыния приняла меры по запрету въезда на национальную территорию господина Иона Чебана и ещё двух граждан Республики Молдова», — указывается в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суд против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии является ярчайшим примером беспредела режима молдавского президента Майи Санду.

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