Мэру Кишинёва Чебану запретили въезд в Румынию

«Из соображений национальной безопасности Румыния приняла меры по запрету въезда на национальную территорию господина Иона Чебана и ещё двух граждан Республики Молдова», — указывается в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суд против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии является ярчайшим примером беспредела режима молдавского президента Майи Санду.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше