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Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера

Астана. 9 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Глава государства посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200», — говорится в сообщении.

Систему установили и запустили в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии международных партнеров.

«Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе», — отметили в Акорде.

Токаев подчеркнул, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

«Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании», — заключили в Акорде.