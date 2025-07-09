Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера

«Глава государства посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200», — говорится в сообщении.
Систему установили и запустили в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии международных партнеров.
«Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе», — отметили в Акорде.
Токаев подчеркнул, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.
«Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании», — заключили в Акорде.