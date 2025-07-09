CNN сообщил, что Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России

Собеседники CNN также рассказали, что глава Пентагона Пит Хегсет не сообщал администрации Трампа о своем решении приостановить поставки вооружений Украине. По информации источников, Трамп попросил министра обороны только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Киеву. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у Хегсета нет начальника штаба или доверенных советников для координации важных политических решений с межведомственными партнерами.