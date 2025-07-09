Министр обороны Польши объявил Балтику внутренним морем НАТО

По словам министра, после включения в состав Альянса Швеции и Финляндии НАТО контролирует почти всё Балтийское море. Косиняк-Камыш добавил, что теперь Балтику можно считать внутренним морем западного объединения.
В министерстве обороны Польши уточнили, что польские власти намерены укрепить военную защиту берегов Балтики, считая это «данью уважения» союзникам по НАТО.
Напомним, Балтийское море омывает государства Прибалтики, Финляндию, Швецию, Данию, Германию, Польшу и Россию. В РФ выход в Балтику имеют Калининград и Санкт-Петербург.
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