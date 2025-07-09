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Министр обороны Польши объявил Балтику внутренним морем НАТО

Балтийское море является внутренним морем Североатлантического альянса. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

По словам министра, после включения в состав Альянса Швеции и Финляндии НАТО контролирует почти всё Балтийское море. Косиняк-Камыш добавил, что теперь Балтику можно считать внутренним морем западного объединения.

В министерстве обороны Польши уточнили, что польские власти намерены укрепить военную защиту берегов Балтики, считая это «данью уважения» союзникам по НАТО.

Напомним, Балтийское море омывает государства Прибалтики, Финляндию, Швецию, Данию, Германию, Польшу и Россию. В РФ выход в Балтику имеют Калининград и Санкт-Петербург.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в июле рассказал о мерах, которые принимает Россия для обеспечения безопасности в Балтийском море, ставшем зоной острого военного соперничества с НАТО. По словам представителя ведомства, Россия усиливает флот и береговую оборону.

В июне 2025 года в Балтийском море прошли учения с участием стран Североатлантического альянса. Одновременно военные маневры организовала РФ. В тренировках приняли участие военнослужащие Балтийского и Северного флотов, авиация ВКС, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

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