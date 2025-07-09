Красносельский: Приднестровье выступает за размораживание формата «5+2»

«Я вижу, что некоторые участники формата “5+2” хотят выдать плохую игру за хорошую, утверждая, что в условиях отсутствия работы формата “5+2” присутствует переговорный процесс. Не могу с этим согласиться. Максимум, что происходит, — это обмен мнениями ряда должностных лиц. Но это не переговорный процесс. Я убежден, что срыв переговорного процесса, его стагнация — дело умышленное», — отметил лидер Приднестровья.