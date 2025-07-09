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Красносельский: Приднестровье выступает за размораживание формата «5+2»

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Тирасполе со спецпредставителем ОБСЕ Томасом Ленком.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл — Sputnik. Позиция Приднестровья неизменна, Тирасполь официально выступает за размораживание переговорного формата «5+2», об этом на встрече с делегацией Миссии ОБСЕ в Молдове заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Делегацию возглавил Специальный представитель Действующего председателя по приднестровскому урегулированию Томас Ленк. С приднестровской стороны в диалоге участвовали глава дипломатии Приднестровья Виталий Игнатьев и советник Вадима Красносельского Павел Прокудин.

«Я вижу, что некоторые участники формата “5+2” хотят выдать плохую игру за хорошую, утверждая, что в условиях отсутствия работы формата “5+2” присутствует переговорный процесс. Не могу с этим согласиться. Максимум, что происходит, — это обмен мнениями ряда должностных лиц. Но это не переговорный процесс. Я убежден, что срыв переговорного процесса, его стагнация — дело умышленное», — отметил лидер Приднестровья.

Красносельский подчеркнул, что Тирасполь ценит посредническую роль ОБСЕ в отношениях с Кишиневом и в организации переговорного процесса. По его словам, ранее формат «5+2» задавал ритм функционирования всех переговорных механизмов.

«Как показывает мировая история, рано или поздно все возвращаются за стол переговоров. И в этой сложной переговорной конструкции велика роль ОБСЕ. Вы своим авторитетом, своей дипломатией можете способствовать переговорному процессу», — отметил Красносельский.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

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