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А им все равно: Аграрный сектор Молдовы может рухнуть на глазах у равнодушной, некомпетентной власти, которая стремится к уничтожению сельского хозяйства — фермеры бьют тревогу

Ассоциация Forța Fermierilor жестко критикует правительство за бездействие и «нелепые» предложения.

Источник: Комсомольская правда

Ассоциация Forța Fermierilor бьет тревогу: южные регионы Молдовы столкнулись с сельскохозяйственным кризисом.

Затяжная засуха и весенние заморозки уничтожили урожай рапса и пшеницы в районах Штефан Водэ, Кагул и Каушаны.

Фермеры заявляют, что даже современные технологии не справляются с суровыми погодными условиями.

Они жестко критикуют правительство за бездействие и «нелепые» предложения (вроде выращивания сорго).

Ассоциация предупреждает: тысячи фермеров могут исчезнуть, что приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям.

Требования фермеров к правительству:

• Объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на юге.

• Срочно возместить НДС и вернуть акцизы на дизтопливо.

• Немедленно внедрить меры поддержки и запустить программы повышения климатической устойчивости.

Они ничего не хотят делать с этим. Как бы вы ни старались, они вас не слышат.

На уме у них премии за демократию, кредиты и парламентские выборы, которые кровь из носу им нужно выиграть.

Источник: t.me/nemdnews.

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