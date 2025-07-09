А им все равно: Аграрный сектор Молдовы может рухнуть на глазах у равнодушной, некомпетентной власти, которая стремится к уничтожению сельского хозяйства — фермеры бьют тревогу

Ассоциация Forța Fermierilor бьет тревогу: южные регионы Молдовы столкнулись с сельскохозяйственным кризисом.
Затяжная засуха и весенние заморозки уничтожили урожай рапса и пшеницы в районах Штефан Водэ, Кагул и Каушаны.
Фермеры заявляют, что даже современные технологии не справляются с суровыми погодными условиями.
Они жестко критикуют правительство за бездействие и «нелепые» предложения (вроде выращивания сорго).
Ассоциация предупреждает: тысячи фермеров могут исчезнуть, что приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям.
Требования фермеров к правительству:
• Объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве на юге.
• Срочно возместить НДС и вернуть акцизы на дизтопливо.
• Немедленно внедрить меры поддержки и запустить программы повышения климатической устойчивости.
Они ничего не хотят делать с этим. Как бы вы ни старались, они вас не слышат.
На уме у них премии за демократию, кредиты и парламентские выборы, которые кровь из носу им нужно выиграть.
Источник: t.me/nemdnews.
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