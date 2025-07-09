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Президент Владимир Путин утвердил на посты в судах Самары пять человек

Глава государства подписал соответствующий указ № 463 от 9 июля.

Глава государства подписал соответствующий указ № 463 от 9 июля.

Судьями Самарского областного суда стали Оксана Голубева и Юлия Каляева, Железнодорожного и Октябрьского районных — Елена Зельчан и Анна Зелецкая. Должность зампредседателя Красноглинского получила Ирина Напреенко.

«Поздравляем с назначением и желаем успехов в работе», — написали представители Облсуда в своем телеграм-канале.

Недавно там подтвердили срок экс-чиновнице Минстроя 63-го региона по делу о получении взяток.

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