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Водительские права Молдовы будут признаваться в Великобритании

Молдавские водители смогут оформить права в Великобритании без дополнительных формальностей и расходов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в среду одобрило подписание Меморандума о взаимопонимании с правительством Великобритании о взаимном признании водительских удостоверений.

Документ направлен на укрепление молдавско-британских экономических отношений, упрощение дорожного движения для граждан обоих государств, имеющих водительские права, а также обеспечение улучшенного доступа к рынку труда.

Положения документа касаются водительских прав, срок действия которых не истек, и строятся на принципах справедливости и взаимности между двумя странами.

Таким образом, граждане Молдовы, имеющие вид на жительство в Великобритании и Северной Ирландии, смогут обменять свои водительские права без платы за обучение, сдачи теоретических и практических экзаменов, а также других расходов, предусмотренных для этой цели.

Аналогичные соглашения Республика Молдова заключила с Ирландией, Латвией, Испанией, Грецией, Израилем, Турцией, Албанией и Литвой. Соглашение с Францией парафировано и вступает в силу. По данному вопросу также существует Совместная декларация о намерениях между Республикой Молдова и Германией.