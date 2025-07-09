Водительские права Молдовы будут признаваться в Великобритании

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Правительство Молдовы на своем заседании в среду одобрило подписание Меморандума о взаимопонимании с правительством Великобритании о взаимном признании водительских удостоверений.
Документ направлен на укрепление молдавско-британских экономических отношений, упрощение дорожного движения для граждан обоих государств, имеющих водительские права, а также обеспечение улучшенного доступа к рынку труда.
Положения документа касаются водительских прав, срок действия которых не истек, и строятся на принципах справедливости и взаимности между двумя странами.
Таким образом, граждане Молдовы, имеющие вид на жительство в Великобритании и Северной Ирландии, смогут обменять свои водительские права без платы за обучение, сдачи теоретических и практических экзаменов, а также других расходов, предусмотренных для этой цели.
Аналогичные соглашения Республика Молдова заключила с Ирландией, Латвией, Испанией, Грецией, Израилем, Турцией, Албанией и Литвой. Соглашение с Францией парафировано и вступает в силу. По данному вопросу также существует Совместная декларация о намерениях между Республикой Молдова и Германией.