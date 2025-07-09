Жосу: Нигде, ни в одной из стран, граничащих с государствами, ведущими войны, власти не сваливали свои неудачи на чужую войну.
«Нигде, кроме Республики Молдова. Потому что нигде, кроме Республики Молдова, больше нет такой никчемной власти. Как говорилось в одной из историй аудиосериала Planeta Moldova: voi sunteți nikakie (вы никакие).».
Такое мнение выразил общественный деятель Виктор Жосу.
«Но наш национальный позор даже не в этом. Позор в том, что около 40% молдавского электората с готовностью верят в подобный бред. И как можно смыть этот позор, не знает никто», — подчеркнул он.
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