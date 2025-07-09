Власти намерены убрать старые авто с дорог

Инициатива по поэтапному выводу из эксплуатации старых автомобилей может принести немало пользы. В первую очередь, это скажется на экологической обстановке — старые машины, особенно с устаревшими карбюраторными двигателями, выбрасывают в атмосферу гораздо больше вредных веществ и не соответствуют современным стандартам. Кроме того, с дорог постепенно исчезнут технически изношенные автомобили, что повысит общую безопасность: такие машины чаще ломаются и хуже защищают водителя и пассажиров при авариях.