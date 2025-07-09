Власти намерены убрать старые авто с дорог

Речь идёт о поэтапном выводе из эксплуатации автомобилей, чей возраст превышает 40−50 лет.
Политик назвал предложение очень правильным. При этом он добавил, что снижение возрастного порога до 25−30 лет также не будет ошибкой.
«Главное — предложить людям доступные условия для замены авто», — подчеркнул Кадыров, намекая на необходимость программ лизинга, субсидий или налоговых льгот.
Плюсы и минусы
Инициатива по поэтапному выводу из эксплуатации старых автомобилей может принести немало пользы. В первую очередь, это скажется на экологической обстановке — старые машины, особенно с устаревшими карбюраторными двигателями, выбрасывают в атмосферу гораздо больше вредных веществ и не соответствуют современным стандартам. Кроме того, с дорог постепенно исчезнут технически изношенные автомобили, что повысит общую безопасность: такие машины чаще ломаются и хуже защищают водителя и пассажиров при авариях.
А в долгосрочной перспективе переход на более современные машины может сократить расходы водителей: новые авто потребляют меньше топлива, требуют меньше ремонта.
Вместе с тем у инициативы есть и слабые стороны. Прежде всего, это может стать серьёзной финансовой нагрузкой для населения — особенно для жителей регионов, где старый автомобиль часто является единственным доступным видом транспорта. Без надёжных и доступных программ замены, включая субсидии, льготные кредиты или утилизационные бонусы, идея может вызвать недовольство и социальную напряжённость.
Что думают люди?
Новая инициатива уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одни поддерживают её, называя актуальной и назревшей: мол, дороги давно превратились в свалку старого железа. Другие указывают, что для миллионов людей старый автомобиль — это не роскошь, а необходимость, и без разумной альтернативы идея останется декларацией.
Как бы то ни было, инициатива, похоже, станет частью более широкой дискуссии о транспортной политике страны. А главный вопрос — будет ли переход к «молодому автопарку» справедливым и доступным для всех.