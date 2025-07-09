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Топливо для будущей АЭС в Узбекистане могут поставлять из Восточного Казахстана

Аким и посол обсудили перспективы сотрудничества между регионами двух стран в агропромышленном комплексе и туристской отрасли.

Источник: Kazenergy

АСТАНА, 9 июл — Sputnik. Возможность поставлять ядерное топливо для АЭС в Узбекистане, которую планирует построить «Росатом», обсудили глава Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов.

Кроме того, дипломат и аким говорили на встрече об обмене опытом в сфере захоронения и переработки промышленных отходов.

«Реализация совместных проектов позволит вывести сотрудничество между Восточным Казахстаном и Узбекистаном на новый, стратегически важный уровень», — подчеркнул Сактаганов.

Кроме того, аким и посол обсудили перспективы сотрудничества между регионами двух стран в агропромышленном комплексе и туристской отрасли.

В этом сезоне, напомнил аким, восстановили железнодорожный маршрут из Усть-Каменогорска в Ташкент, Самарканд и Бухару, а также открыли прямые авиарейсы из областного центра в Узбекистан.