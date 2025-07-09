СМИ: в чем обвиняют чат-бот Маска Grok

Она добавила, что «приняла меры по запрету разжигания ненависти», сообщает Forbes. Сам Маск сначала напрямую не прокомментировал, но намекнул в посте в соцсети X разразившийся скандал: «На этой платформе никогда не бывает скучно». Позднее бизнесмен написал, что ответы Grok объясняются тем, что ИИ слишком старается угодить пользователям в ответ на их запросы. По мнению Маска, чат-ботом манипулировали специально.