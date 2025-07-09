Орбан назвал условие для установления мира на Украине

«Я уверен — говорю это скорее, как старый лис, много повидавший в дипломатии, и, по сути, больше, чем любой из нынешних европейцев у власти — что прекращение огня и мир здесь (на Украине — ред.) будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. Так что телефон не поможет», — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
По его мнению, если начнутся прямые переговоры, то прекращение огня «может быть достигнуто очень быстро», а если «личной встречи не будет, то ситуация будет такой же ожесточённой, как сейчас, ещё много-много месяцев».
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был «очень расстроен» своим телефонным разговором с российским лидером.
Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.