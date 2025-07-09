Орбан назвал условие для установления мира на Украине

«Я уверен — говорю это скорее, как старый лис, много повидавший в дипломатии, и, по сути, больше, чем любой из нынешних европейцев у власти — что прекращение огня и мир здесь (на Украине — ред.) будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов. Так что телефон не поможет», — сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.