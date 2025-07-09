Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 9 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 9 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

CNN: Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России

Трамп стал менее склонен «отдавать победу» на Украине России. Он недоволен действиями Путина и пообещал «маленький сюрприз» Москве. Источники утверждают, что приостановка военной помощи была решением главы Пентагона, а не поручением Трампа.

US News: Финляндия и Литва приступят к производству противопехотных мин

Литва и Финляндия планируют в следующем году запустить производство противопехотных мин после выхода из Оттавской конвенции. Мины будут использоваться для собственных нужд и поставляться Украине.

СМИ: жители Украины приветствуют российские удары по ТЦК

С начала июля российские беспилотники пять раз атаковали территориальные центры комплектования на Украине. В ВСУ считают это попыткой сорвать мобилизацию. Однако простые украинцы их приветствуют.

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву»

На записи с донорской встречи в 2024 году Трамп рассказал, как якобы грозил Путину «разбомбить Москву», если РФ начнет бои на Украине. По его словам, российский лидер поверил в угрозу «на 10%».

NYT: пауза в поставках оружия США на Украину оказалась случайной

США временно прекратили военные поставки Украине не по политическим мотивам, а из-за организационной путаницы. Кто именно принял это решение, в Белом доме и Пентагоне не ясно.