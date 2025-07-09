Последние зарубежные новости за 9 июля 2025 года: свежие события текущего дня

CNN: Трамп «не склонен» отдавать победу на Украине России
Трамп стал менее склонен «отдавать победу» на Украине России. Он недоволен действиями Путина и пообещал «маленький сюрприз» Москве. Источники утверждают, что приостановка военной помощи была решением главы Пентагона, а не поручением Трампа.
US News: Финляндия и Литва приступят к производству противопехотных мин
Литва и Финляндия планируют в следующем году запустить производство противопехотных мин после выхода из Оттавской конвенции. Мины будут использоваться для собственных нужд и поставляться Украине.
СМИ: жители Украины приветствуют российские удары по ТЦК
С начала июля российские беспилотники пять раз атаковали территориальные центры комплектования на Украине. В ВСУ считают это попыткой сорвать мобилизацию. Однако простые украинцы их приветствуют.
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву»
На записи с донорской встречи в 2024 году Трамп рассказал, как якобы грозил Путину «разбомбить Москву», если РФ начнет бои на Украине. По его словам, российский лидер поверил в угрозу «на 10%».