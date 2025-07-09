Нежданные гости. Стало известно о случаях, когда змеи встречались с людьми

О другом случае сообщили в пресс-службе МЧС. В Логойске в одну из квартир забралась змея — она появилась в доме по улице Строительной утром 6 июля. Хозяева квартиры обратились за помощью в службу МЧС. Спасатели отловили змею, после чего выяснилось, что это уж, который не представляет опасности для человека.