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Нежданные гости. Стало известно о случаях, когда змеи встречались с людьми

В МЧС рассказали, что в Березино в ветеринарную станцию заползла змея. Это также оказался уж, который впоследствии был выпущен в естественную среду обитания.

Зафиксированы случаи, когда змеи заползали на дачные участки и в квартиры белорусов.

Ранее 9 июля стало известно, что врачи оказали помощь двум пациентам, которые пострадали от укуса гадюки, сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

Так, в Гродненскую городскую больницу поступил пострадавший от встречи с гадюкой мужчина. Как рассказал пострадавший, гадюка укусила его во время покоса травы на даче. При осмотре медработники обнаружили на его ноге три места укусов. Мужчине была введена специальная сыворотка, в которой содержатся антитела, нейтрализующие яд.

Введение сыворотки против яда гадюки было назначено также жительнице Щучинского района, которая пострадала от укуса змеи.

О другом случае сообщили в пресс-службе МЧС. В Логойске в одну из квартир забралась змея — она появилась в доме по улице Строительной утром 6 июля. Хозяева квартиры обратились за помощью в службу МЧС. Спасатели отловили змею, после чего выяснилось, что это уж, который не представляет опасности для человека.

Кроме того, в МЧС рассказали, что в Березино в ветеринарную станцию заползла змея. Это также оказался уж, который впоследствии был выпущен в естественную среду обитания.