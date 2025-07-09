Орбан: обвинение фон дер Ляйен в коррупции — лишь вершина айсберга проблем в ЕС

«Евродепутаты проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен по-прежнему возглавлять брюссельскую бюрократию. Голосование запланировано из-за коррупционных скандалов, разгорающихся вокруг председателя, но мы все знаем, что коррупция — это только верхушка айсберга», — написал Орбан в Х.