Орбан: обвинение фон дер Ляйен в коррупции — лишь вершина айсберга проблем в ЕС

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что обвинения в коррупции, выдвинутые против председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, — лишь верхушка айсберга гигантских проблем в Брюсселе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение премьер-министра Венгрии в социальной сети Х.
Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии.
«Завтра в Европейском парламенте будет неспокойный день», — отметил глава правительства, напомнив, что 10 июля в Страсбурге состоится голосование по вопросу о доверии руководителю ЕК.
«Евродепутаты проголосуют за то, должна ли Урсула фон дер Ляйен по-прежнему возглавлять брюссельскую бюрократию. Голосование запланировано из-за коррупционных скандалов, разгорающихся вокруг председателя, но мы все знаем, что коррупция — это только верхушка айсберга», — написал Орбан в Х.
«Речь идет не только об этом. Речь идет о компетентности, результатах и будущем Европы», — добавил он, указав на провальную политику нынешнего руководства Евросоюза по всем направлениям.
По мнению Орбана, европейская конкурентоспособность находится в руинах, европейские цены на энергоносители зашкаливают, нелегальная миграция вышла из-под контроля, гендерная идеология процветает, в Украине продолжается вооруженный конфликт, европейские фермеры находятся на грани разорения, а «бессмысленная экологическая идеология достигла своего пика».
«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уверток, выбор должен быть сделан. Госпожа председатель, лидерство — это ответственность. Пора уходить!» — заявил венгерский премьер, призвав фон дер Ляйен подать в отставку.
Поводом для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии фон дер Ляйен в первую очередь послужили выдвинутые против нее обвинения в закупке Евросоюзом не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии. -0-