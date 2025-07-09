CША с 1 августа введут пошлины в 30% на импорт из ряда стран

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу с 5 апреля, индивидуальные — с 9 апреля. Затем американский лидер сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что в течение примерно полутора недель США уведомят целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. -0-