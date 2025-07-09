CША с 1 августа введут пошлины в 30% на импорт из ряда стран

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США с 1 августа намерены ввести пошлины в отношении импорта из Алжира, Ливии и Ирака. Об этом 9 июля заявил президент США Дональд Трамп, информирует газета «Известия».
Согласно опубликованным в соцсети Truth Social письмам Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину в отношении всех товаров из этих стран в размере 30%.
Помимо этого, на товары из Молдовы и Брунея ставка по импортной пошлине будет составлять 25%.
Министр финансов США Скотт Бессент 8 июля заявил о возможности получить более $300 млрд от импортных пошлин. По его словам, к настоящему времени за счет взимаемых пошлин Вашингтон получил уже около $100 млрд.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу с 5 апреля, индивидуальные — с 9 апреля. Затем американский лидер сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что в течение примерно полутора недель США уведомят целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. -0-