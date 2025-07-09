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Станет дороже. В Гродно изменится стоимость проезда на этом транспорте

Сообщается, что с 10 июля стоимость проезда будет составлять 2 рубля 30 копеек. Указанные организации выполняют перевозку по маршрутам: 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк, 12тк, 17тк, 22тк, 25тк, 35тк, 36тк.

Проезд в некоторых маршрутках подорожает в Гродно с 10 июля, сообщили в КУП «Гродненский городской оператор пассажирских перевозок».

Проезд подорожает в городских маршрутных такси Гродно следующих перевозчиков:

— ООО «СИДМАЛЭКСПРЕСС»,

— ООО «Фортакс — Экспресс»,

— ООО «Павана»,

— ООО «Неман экспресс сервис»,

— ООО «Экспресс — люкс».

Сообщается, что с 10 июля стоимость проезда будет составлять 2 рубля 30 копеек. Указанные организации выполняют перевозку по маршрутам: 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк, 12тк, 17тк, 22тк, 25тк, 35тк, 36тк.