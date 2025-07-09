Станет дороже. В Гродно изменится стоимость проезда на этом транспорте

Сообщается, что с 10 июля стоимость проезда будет составлять 2 рубля 30 копеек. Указанные организации выполняют перевозку по маршрутам: 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк, 12тк, 17тк, 22тк, 25тк, 35тк, 36тк.