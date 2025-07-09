Парижская мельница «Мулен Руж» вновь начнет вращаться

Мельница парижского кабаре «Мулен Руж» 10 июля вновь раскрутит свои четыре лезвия, спустя более года после падения старых крыльев. Об этом информирует французский телеканал BFMTV.
10 июля вечером крылья заведения, расположенного в районе Пигаль, вновь начнут вращаться после падения в ночь с 24 на 25 апреля 2024 года. Отмечается, что до этого инцидента они более века практически не останавливались. Производитель работал над новыми алюминиевыми крыльями не менее семи недель.
Жан-Жак Клерико, генеральный директор «Мулен Руж», анонсировал торжественное мероприятие в честь этого события. Артисты кабаре будут выступать под открытым небом в ярких костюмах перед входом в заведение.