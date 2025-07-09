Парижская мельница «Мулен Руж» вновь начнет вращаться

10 июля вечером крылья заведения, расположенного в районе Пигаль, вновь начнут вращаться после падения в ночь с 24 на 25 апреля 2024 года. Отмечается, что до этого инцидента они более века практически не останавливались. Производитель работал над новыми алюминиевыми крыльями не менее семи недель.