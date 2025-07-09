Михаил Котюков стал участником в совещании по вопросам развития Сибири

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства края.
В Красноярске прошло совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Сибирского федерального округа, которое возглавил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. В мероприятии также приняли участие полномочный представитель Президента России Анатолий Серышев и главы сибирских регионов, среди которых был губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Дмитрий Патрушев обозначил ключевую цель совещания — создание условий для ускорения экономического роста в сибирских регионах и улучшения качества жизни населения. Он отметил, что контроль за реализацией правительственной Стратегии развития округа до 2035 года остается приоритетным направлением. На текущий момент в рамках этой стратегии уже привлечено около двух триллионов рублей, что позволило создать более 42 тысяч рабочих мест. В будущем планируется, что общий объем инвестиций превысит 18 триллионов рублей.
Анатолий Серышев выразил благодарность вице-премьеру за его активное участие в решении важных задач для региона. Он подчеркнул, что вопросы развития Сибири остаются приоритетными на федеральном уровне и способствуют стабильному росту экономики, а также достижению национальных целей, определенных президентом.
В ходе совещания участники обсудили новые проекты и инициативы, включая строительство объектов транспортно-логистического комплекса и разработку транспортного коридора, который соединит промышленные центры юга Сибири с Транссибирской магистралью и арктическими портами. Также рассматривались перспективы создания кластера редкоземельных металлов и развитие лесного комплекса.
Красноярский край продолжает демонстрировать высокий уровень инвестиционной активности, по итогам 2024 года объем инвестиций составил более 1 триллиона рублей, что обеспечило региону 9-е место в России по этому показателю.
Кроме того, Правительство края уделяет особое внимание реализации шести инвестиционных проектов с общим объемом внебюджетных инвестиций свыше 500 миллиардов рублей, в рамках которых планируется создание более 7 тысяч рабочих мест.