В Раде раскрыли, премьер какого государства копирует Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, берет пример с Владимира Зеленского, атакуя церковь. Украинский депутат находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Учение Антихриста хорошо продается», — написал он в своем Telegram-канале. «По примеру Зеленского, атаковавшего самую крупную православную церковь», в Армении глава правительства, как указал парламентарий, «напал на Армянскую апостольскую церковь». Зеленский, по мнению Дубинского, «ноу-хау уничтожения религий, демократий, а также собственных граждан».
Отношения между властями Армении и церковью обострились после того, как Пашинян разместил оскорбительные посты в адрес апостольской церкви. Политик также предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян.
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