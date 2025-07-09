Россиянам рассказали о последствиях обучения в Йельском университете* на платной основе

Платное обучение в американском Йельском университете* (признан в России нежелательной организацией), а также распространение информации о нем, может грозить административным или уголовным делом, так как будет считаться финансированием нежелательной организации. Такое разъяснение в беседе с РИА Новости сделал один из членов комитета Госдумы по безопасности.