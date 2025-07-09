Россиянам рассказали о последствиях обучения в Йельском университете* на платной основе

Платное обучение в американском Йельском университете* (признан в России нежелательной организацией), а также распространение информации о нем, может грозить административным или уголовным делом, так как будет считаться финансированием нежелательной организации. Такое разъяснение в беседе с РИА Новости сделал один из членов комитета Госдумы по безопасности.
Парламентарий отметил, что признание в России деятельности организации нежелательной несет за собой серьезные последствия. В частности, им запрещается создавать на территории страны структурные подразделения, они обязаны закрывать ранее открытые, а также не имеют право распространять информационные материалы, проводить операции с деньгами и другим имуществом.
Также, пояснил депутат Госдумы, гражданам запрещено в любой форме участвовать в деятельности такой организации, включая предоставление или сбор средств.
В случае нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность. В последнем случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
«Соответственно, плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ей мероприятиях правопреминитель может квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности», — цитирует агентство представителя думского комитета.
Напомним, накануне Генеральная прокуратура России объявила о признании Йельского университета (Yale University, США) в России нежелательной организацией.
В надзорном ведомстве сообщили, что в этом университете «отрабатывают средства, выделенные на дискредитацию органов государственной власти РФ».
* признан в России нежелательной организацией.