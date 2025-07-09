Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина и Евросоюз проиграли в конфликте, РФ невозможно победить, поскольку государство является ядерной державой.
Как заявил Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota, европейские лидеры должны признать, что они придерживались ложной стратегии и поэтому потерпели поражение. По его словам, ЕС и Украина уже проиграли в конфликте.
Венгерский премьер-министр добавил, что лидеры стран Евросоюза продолжают выступать за продолжение боевых действий на Украине. Из всех стран-участниц сообщества только Венгрия и Словакия призывают к миру.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что в Киеве и на Западе осознают проигрыш Украины.