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Словакия вновь заблокировала новые санкции ЕС против России

Компромисс в вопросе принятия 18-го пакета санкций, согласно дипломатическим источникам в ЕС, может быть найден в течение ближайших дней.

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словакия на уровне послов стран Евросоюза опять заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство TASR.

Компромисс в вопросе принятия 18-го пакета санкций, согласно дипломатическим источникам в ЕС, может быть найден в течение ближайших дней. Ранее сообщалось, что Словакия в Брюсселе на уровне послов заблокировала 4 июля новые санкции сообщества против РФ.

По данным местных СМИ, словацкое правительство намерено накладывать вето на новые антироссийские санкции ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) запрета с 1 января 2028 года импорта газа из России.

Словакия продолжит консультации с ЕК о ситуации с получением энергетического сырья в случае отказа от поставок из РФ. Как отметили словацкие СМИ, до настоящего времени проходящие переговоры не устранили опасения Братиславы по поводу собственной энергобезопасности. -0-

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