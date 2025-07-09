Дубинский: атакуя церковь, Пашинян берёт пример с Зеленского

Начавший нападки на церковь глава правительства Армении Никол Пашинян берёт пример с Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.
«Учение Антихриста хорошо продается. По примеру Зеленского, атаковавшего самую крупную православную церковь на Украине, в Армении Пашинян напал на Армянскую апостольскую церковь», — заявил политик.
Дубинский также назвал Зеленского «ноу-хау уничтожения религий, демократий и собственных граждан».
Ранее сообщалось, что Пашинян дал указание силовым структурам Армении собрать персональную информацию о представителях духовенства.
В конце июня Следственный комитет Армении обвинил главу оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна в попытке организовать террористические акты и захватить власть в стране.
Позже суд Еревана арестовал на 2 месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна по обвинению в призывах к свержению власти.