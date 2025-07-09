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Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента

Венгерский премьер-министр рассказал, что пытался поговорить с Зеленским о «более глубоких взаимосвязях», однако осознал, что «действительно сидит перед комиком».

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с заявлением, что украинский лидер Владимир Зеленский является комиком, играющим роль главы государства. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило… И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль», — сообщил Орбан.

Кроме того, премьер-министр Венгрии рассказал, что год назад пытался поговорить с украинским президентом о «более глубоких взаимосвязях», однако осознал, что это не работает, так как он «действительно сидит перед комиком».

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что принятие Киева в НАТО схоже с поджиганием бочки с порохом. Премьер-министр Венгрии отметил, что принятие Украины в НАТО означало бы войну с Россией.

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