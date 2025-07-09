Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента

«Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило… И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль», — сообщил Орбан.