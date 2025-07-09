ВС РФ уничтожили ключевой аэродром Озёрный с техникой НАТО в Житомирской области

Как отмечает издание, на территории аэродрома долгое время скапливалась западная военная техника, а тяжёлые транспортные самолёты совершали регулярные рейсы. «Озёрный» являлся ключевой базой для ВСУ в этом регионе.
По предварительным данным, в результате удара были уничтожены не только самолёты и боевая техника, но также ангары, логистические терминалы, тягачи и вспомогательная инфраструктура.
Ранее Владимир Зеленский выступил с осуждением массированной атаки ВС РФ. Он призвал союзников Киева усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта. По словам лидера киевского режима, за прошедшие сутки наши парни использовали внушительный арсенал, включая 728 беспилотных летательных аппаратов и 13 ракет различных типов, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры».