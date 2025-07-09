Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили ключевой аэродром Озёрный с техникой НАТО в Житомирской области

Российские военные нанесли удар по аэродрому «Озёрный» в Житомирской области, где базировалась украинская военно-транспортная авиация и техника НАТО. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Источник: Life.ru

Как отмечает издание, на территории аэродрома долгое время скапливалась западная военная техника, а тяжёлые транспортные самолёты совершали регулярные рейсы. «Озёрный» являлся ключевой базой для ВСУ в этом регионе.

По предварительным данным, в результате удара были уничтожены не только самолёты и боевая техника, но также ангары, логистические терминалы, тягачи и вспомогательная инфраструктура.

Ранее Владимир Зеленский выступил с осуждением массированной атаки ВС РФ. Он призвал союзников Киева усилить давление на РФ с целью прекращения конфликта. По словам лидера киевского режима, за прошедшие сутки наши парни использовали внушительный арсенал, включая 728 беспилотных летательных аппаратов и 13 ракет различных типов, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше