Пляжная цель ВСУ: пятилетний Толя, закрывший собой маму на пляже в Курске, скончался по дороге в Москву

Террористические атаки Украины против мирных жителей России продолжаются. Поздно вечером 8 июля ВСУ обстреляли Курск. Под ударом оказался в том числе пляж «Городской». Пострадали 6 человек. Еще 4 человека погибли, среди которых 5-летний ребенок, прикрывавший свою маму от осколков.
Пляж «Городской» в Курске на реке Тускарь находится в Железнодорожном районе города, неподалеку от Кировского моста. С наступлением жарких дней туда ближе к вечеру, после спада зноя, подтягиваются местные жители. Были они на берегу и вечером 8 июля.
Первые сообщения о пострадавших начали поступать примерно в 11 часов вечера. Как рассказывают местные жители, было слышно два взрыва. «Первый был беспилотник. Я на балконе вешала белье и слышала звук по нарастающей, ушла, и сразу произошел взрыв. Второй был через 5 минут максимум, но по силе этот взрыв был намного мощнее, и не было слышно звука летящего беспилотника», — рассказывает Анна.
Первый удар пришелся по горожанам, которые отдыхали на пляже. Пострадали мать с ребенком, у них ожоги. На подмогу пришли сотрудники пляжа, была вызвана Росгвардия. Вскоре прозвучал второй взрыв. Дрон сдетонировал прямо в толпе собравшихся людей. Сотрудник пляжа, росгвардеец и еще один мужчина погибли.
Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, сотрудник Росгвардии погиб во время эвакуации людей. «Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв», — написал врио губернатора. Погибший росгвардеец будет представлен к награде. Однако не только он проявил героизм. Один из пострадавших был ранен из-за того, что, услышав крики женщин и ребенка во время своей прогулки вдоль пляжа, сразу бросился на помощь. Кстати, по сообщениям очевидцев, маленький 5-летний Толя попытался закрыть собой маму от ударов. У него тяжелые ожоги, его вместе с родительницей направили в Москву для дальнейшего лечения.
Врач, находившийся в больнице, в которую привезли нескольких раненых, сообщил, что «малыш, к сожалению, тяжелый». «Думал, смена пройдет спокойно, как обычно, но нет. Три красных, тяжелых ожоговых пациента, среди которых мальчик 5 лет с ожогами всего тела. Оперативно поставили с коллегами все катетеры и повезли в операционную. Благо работали все слаженно и быстро. Взрослые стабильные, а мальчик немного тяжелый», — рассказал медработник. К сожалению, по дороге в Москву мальчик скончался.
«Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник, врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители. Это не поддается никакому разумному объяснению», — подчеркнул Хинштейн. Однако для ВСУ подобные удары не в новинку. Напомним, что летом прошлого года удары украинских боевиков пришлись на пляжи Севастополя. Тогда погибли 4 человека, среди них два ребенка. Пострадало более сотни. Нельзя не вспомнить и трагический случай в донбасском городе Зугрэс: ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли детский пляж, на котором многие отдыхали семьями. Тогда на берегу Крынки погибли 13 человек, в том числе двое детей.
Сейчас пляж в Курске закрыт для отдыхающих. Там проходят восстановительные работы. На фотографиях с пляжа о трагедии напоминают многочисленные обломки и воронка от взрыва…
Уже после трагедии на пляже в Курске атаке подвергся приграничный Рыльск.