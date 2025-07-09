Пляжная цель ВСУ: пятилетний Толя, закрывший собой маму на пляже в Курске, скончался по дороге в Москву

Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, сотрудник Росгвардии погиб во время эвакуации людей. «Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв», — написал врио губернатора. Погибший росгвардеец будет представлен к награде. Однако не только он проявил героизм. Один из пострадавших был ранен из-за того, что, услышав крики женщин и ребенка во время своей прогулки вдоль пляжа, сразу бросился на помощь. Кстати, по сообщениям очевидцев, маленький 5-летний Толя попытался закрыть собой маму от ударов. У него тяжелые ожоги, его вместе с родительницей направили в Москву для дальнейшего лечения.