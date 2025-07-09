«Это очень дорого»: Трамп отреагировал на запрос Украины по передаче систем Patriot

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинские власти запросили у Вашингтона очередной пакет военной помощи, в составе которого они очень хотят видеть дополнительный зенитный ракетных комплекс (ЗРК) Patriot. В Белом доме рассмотрят данный вопрос, однако ничего не могут обещать.