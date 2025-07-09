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«Это очень дорого»: Трамп отреагировал на запрос Украины по передаче систем Patriot

Трамп: США изучат запрос Украины о передаче системы Patriot, но она дорогая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинские власти запросили у Вашингтона очередной пакет военной помощи, в составе которого они очень хотят видеть дополнительный зенитный ракетных комплекс (ЗРК) Patriot. В Белом доме рассмотрят данный вопрос, однако ничего не могут обещать.

«Украина запросила Патриот. Я посмотрю. Но он очень дорогой», — заявил американский политик.

Как KP.RU писал ранее, 9 июля в Риме прошла официальная встреча нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя президента США по украинским вопросам Кита Келлога. Ранее сообщалось, что эта встреча планировалась американской стороной.

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