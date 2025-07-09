В ГД заявили, что глава «Фонда кино Абхазии» работал в USAID

«Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт», — приводит слова депутата агентство РИА Новости.