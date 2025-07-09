В ГД заявили, что глава «Фонда кино Абхазии» работал в USAID

Член Комитета Государственной думы по международным делам Роза Чемерис выступила с заявлением, что глава частного «Фонда кино Абхазии» Александр Басария, заявивший, что российские туристы представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики, работал в структурах Агентства США по международному развитию (USAID).
«Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт», — приводит слова депутата агентство РИА Новости.
Кроме того, Чемерис подчеркнула, что «удивительная вольность» Басарии расценивается как прямая провокация и желание подорвать отношения между Россией и Абхазией.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что Абхазию ежегодно посещают около 4,5 млн россиян, средний чек на отдых растет с каждым годом.