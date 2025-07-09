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«Где вы выучили английский?»: Трамп удивился, что президент Либерии хорошо говорит на государственном языке

Трамп удивился, что президент Либерии хорошо говорит на официальном языке страны.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп удивился, что президент Либерии Джозеф Ньюма Боакаи хорошо говорит на английском — официальном языке страны. Курьезный случай произошел во время встречи главы Белого дома с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.

«Вы очень хорошо говорите по-английски. Где вы его выучили?» — с изумлением спросил Трамп, обращаясь к президенту Либерии.

В ответ Боакаи отметил, что выучил английский у себя на родине, поскольку он является официальным языком страны. В ходе встречи Трамп также заявил, что хотел бы когда-нибудь поехать в Африку.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп претворился незнающим, отвечая на вопрос о временной остановке военной помощи Украине со стороны США.

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