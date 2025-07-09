«Я об этом не думал»: Трамп до сих пор не знает, кто отдал приказ о прекращении поставок оружия на Украину

Американский президент Дональд Трамп продолжает утверждать, что понятия не имеет, кто именно отдал приказ о приостановке поставок военной помощи на Украине. Однако он также подчеркнул, что такое решение ни в коем случае не могло бы быть принято без его ведома.
«Я об этом не думал. Я бы знал. Если бы решение было принято, я бы знал. Скорее всего, я бы отдал приказ, но пока этого не сделал», — сказал 47-й лидер Штатов во время брифинга с журналистами.
Как KP.RU писал ранее, Трамп заявил, что украинские власти запросили у Вашингтона очередной пакет военной помощи, в составе которого они очень хотят видеть дополнительный ЗРК Patriot. В Белом доме рассмотрят данный вопрос, однако ничего не могут обещать.