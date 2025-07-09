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Европейская страна заблокировала принятие нового пакета санкций ЕС против России

Словакия на уровне послов стран Евросоюза, как сообщает телеканал Euronews, вновь заблокировала принятие ЕС нового пакета санкций против России.

Словакия на уровне послов стран Евросоюза, как сообщает телеканал Euronews, вновь заблокировала принятие ЕС нового пакета санкций против России.

На прошлой неделе Словакия на уровне послов в Брюсселе также заблокировала новые санкции ЕС против РФ.

Сегодня Словакия подтвердила, что пока сохранит право вето на новый пакет санкций, который Европейский Союз намерен ввести против России, приводит телеканал слова информированных источников. Вето, как указывается, было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе.

Дипломаты все еще надеются на достижение в скором времени компромисса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил: Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций, так как Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Венгрии и Словакии покупать российские нефть и газ.

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