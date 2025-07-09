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Украинский дрон атаковал мопед в Курской области — ранен мужчина

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал мопед, двигавшийся по дороге Нижний Мордок Глушковского района Курской области.

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал мопед, двигавшийся по дороге Нижний Мордок Глушковского района Курской области. В результате удара пострадал 37-лений мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, водителя транспортного средства доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные повреждения — черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины головы, груди и конечностей.

«В ближайшее время на “скорой” его доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления», — написал врио губернатора Курской области.

Глава региона также призвал жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Ранее Александр Хинштейн сообщил, что при транспортировке в Москву скончался пятилетний мальчик, раненный 8 июля во время атаки украинского БПЛА на пляж в Курске. Ребенок получил более 30% ожогов тела. По словам врио губернатора, малыш закрывал собой маму.

После удара на месте погибли три человека.

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