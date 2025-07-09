Украинский дрон атаковал мопед в Курской области — ранен мужчина

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал мопед, двигавшийся по дороге Нижний Мордок Глушковского района Курской области. В результате удара пострадал 37-лений мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
По словам главы региона, водителя транспортного средства доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные повреждения — черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины головы, груди и конечностей.
«В ближайшее время на “скорой” его доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления», — написал врио губернатора Курской области.
Глава региона также призвал жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Ранее Александр Хинштейн сообщил, что при транспортировке в Москву скончался пятилетний мальчик, раненный 8 июля во время атаки украинского БПЛА на пляж в Курске. Ребенок получил более 30% ожогов тела. По словам врио губернатора, малыш закрывал собой маму.
После удара на месте погибли три человека.