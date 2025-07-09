Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя. В чем их особенность?

Как отметил Степанов, российский «Трансмашхолдинг» в лице «Метровагонмаша» является давним партнером Минского метрополитена. Сообщается, что после перерыва в 2023 году возобновлено сотрудничество и в 2024 году было поставлено семь четырехвагонных составов, созданных на базе модели «Минск-2024». Данная версия имеет сквозные проходы, широкие дверные проемы, климатические установки с обеззараживанием, а также удобную планировку салона.