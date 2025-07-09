Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от российского производителя. В чем их особенность?

Минский метрополитен получит 20 новых вагонов от производителя АО «Метровагонмаш» в ноябре — декабре нынешнего года, сообщил гендиректор предприятия Андрей Степнов.
Как отметил Степанов, российский «Трансмашхолдинг» в лице «Метровагонмаша» является давним партнером Минского метрополитена. Сообщается, что после перерыва в 2023 году возобновлено сотрудничество и в 2024 году было поставлено семь четырехвагонных составов, созданных на базе модели «Минск-2024». Данная версия имеет сквозные проходы, широкие дверные проемы, климатические установки с обеззараживанием, а также удобную планировку салона.
В феврале 2025 года «Трансмашхолдинг» и Минский метрополитен подписали новый контракт на поставку 20 вагонов «Минск-2024». Уточняется, что данные вагоны будут курсировать в столице по Автозаводской линии.