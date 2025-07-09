Президент Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Он также освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в среду, 9 июля.
«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в нем.