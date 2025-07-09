Президент Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Он также освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в среду, 9 июля.