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Президент Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ

Богданов также освобожден от должности спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова. Он также освобожден от обязанностей спецпредставителя российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в среду, 9 июля.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в нем.