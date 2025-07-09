Путин уволил зама Лаврова

Путин подписал указ об увольнение топ-чиновника.
Президент России Владимир Путин 9 июля подписал указ об освобождении Михаила Богданова от должности специального представителя главы государства по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин уже принимал кадровые решения в правительстве, в частности, освобождал Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. После этого Старовойт застрелился.