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Путин уволил зама Лаврова

Президент России Владимир Путин 9 июля подписал указ об освобождении Михаила Богданова от должности специального представителя главы государства по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ об увольнение топ-чиновника.

Президент России Владимир Путин 9 июля подписал указ об освобождении Михаила Богданова от должности специального представителя главы государства по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин уже принимал кадровые решения в правительстве, в частности, освобождал Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. После этого Старовойт застрелился.

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