Зеленский уже отдал приказ: в России сделали заявление о полетах в Геленджик

Политолог Сергей Марков назвал настоящей сенсацией открытие аэропорта Геленджика. Однако, по его мнению, Владимир Зеленский постарается сделать все, чтобы остановить полеты. Об этом эксперт написал в своем телеграм-канале.
Аналитик отметил, что на фоне новостей об отключении интернета, росте ударов дронов в обе стороны и коллапсах в аэропортах Москвы, вдруг появляется хорошая новость об открытии аэропорта Геленджика.
Это Марков назвал победой экономического блока правительства, который уговорил Минобороны дать самолетам полетать хотя бы днем.
При этом политолог уверен, что Зеленский дронами постарается остановить полеты в Геленджик и уже отдал соответствующий приказ своим военным, чтобы в России не было хороших новостей.
Ранее в Минтрансе и Росавиации заявили, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу.