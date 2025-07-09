Орбан: Украина и Евросоюз проиграли в конфликте с Россией

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина и Евросоюз проиграли в вооруженном конфликте с Россией, которую невозможно победить. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota, приуроченном к первой годовщине создания межпартийного объединения «Патриоты Европы» и одноименной правоконсервативной фракции в Европарламенте, информирует ТАСС.
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Орбан сообщил, что лидеры стран ЕС по-прежнему выступают за продолжение военных действий в Украине, а из 27 членов сообщества лишь Венгрия и Словакия призывают к миру. Однако, как считает Орбан, «европейские лидеры должны признать, что они придерживались ошибочной стратегии и именно поэтому потерпели поражение». «Думаю, что Европейский союз уже проиграл эту войну», — заявил премьер и добавил, что «Украина также проиграла эту войну на фронте».
По словам Орбана, лидеры государств ЕС «утверждают, что Россия потерпит поражение в войне в Украине, но никто не в состоянии сказать, как это может произойти».
«Россия — большая ядерная держава, и поэтому она не может проиграть войну. Думаю, с самого начала было ясно, что такого быть просто не может», — сказал он.
По мнению Орбана, для урегулирования конфликта в Украине нужна встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, причем одних телефонных разговоров между ними для этого будет недостаточно. Он считает, что в случае личной встречи между лидерами России и США прекращение огня в Украине может быть достигнуто «очень быстро», а в противном случае военные действия будут продолжаться «еще много месяцев».
«Эту войну нельзя выиграть. Эту войну можно прекратить только дипломатическими средствами», — подчеркнул Орбан. Он убежден, что сейчас «необходимо притормозить» военные действия и «начать работать за столом переговоров» в целях урегулирования украинского конфликта. -0-