Орбан: Украина и Евросоюз проиграли в конфликте с Россией

Орбан сообщил, что лидеры стран ЕС по-прежнему выступают за продолжение военных действий в Украине, а из 27 членов сообщества лишь Венгрия и Словакия призывают к миру. Однако, как считает Орбан, «европейские лидеры должны признать, что они придерживались ошибочной стратегии и именно поэтому потерпели поражение». «Думаю, что Европейский союз уже проиграл эту войну», — заявил премьер и добавил, что «Украина также проиграла эту войну на фронте».