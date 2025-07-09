Путин уволил одного из заместителей Лаврова

Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее того на должность. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.