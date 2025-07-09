Путин уволил одного из заместителей Лаврова

Он также уволен с поста замглавы МИД, следует из другого указа.
Дипломат занимал пост спецпредставителя президента с октября 2014 года, а замминистра иностранных дел — с июня 2011-го.
В январе этого год Путин продлил замглавы МИД срок государственной службы до 2 марта 2026 года. Богданову в марте исполнилось 73 года.
Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее того на должность. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.
Михаил Богданов родился 2 марта 1952 года в Москве. В 1974-м окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, с тех пор пребывает на дипломатической службе и занимал различные должности в МИД и посольствах.
В частности, был послом России в Израиле (1997−2002 гг.), послом в Египте и полномочным представителем России при Лиге арабских государств (2005−2011 гг.).