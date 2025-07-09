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Путин уволил с должности заместителя Лаврова

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

Также Путин другим указом освободил его от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Об этом сообщается в среду, 9 июля.

Соответствующие указы президента опубликованы на портале правовых актов.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11−13 июля посетит КНДР, а 14−15 июля посетит Китай, где примет участие в СМИД ШОС.

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