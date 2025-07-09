Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на встрече с Зеленским

Как пишет Le Monde, женщина официально не была исключена из списков переводчиков НАТО, постоянного представительства Франции в ЕС или французских министерств. По данным французского дипломатического источника, с начала 2024 года ее дважды привлекал МИД Франции для работы на международных конференциях, не связанных с Украиной. Французское представительство в ЕС по-прежнему включает ее в свой пул переводчиков, но французские власти, опрошенные Le Monde, заявили, что «сделают все необходимые выводы из этого инцидента».