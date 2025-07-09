Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Ранее Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, ему могло грозить до 20 лет тюрьмы. Прощание со Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве.