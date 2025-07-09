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Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Богданова от занимаемых должностей. Он более не будет занимать пост заместителя министра иностранных дел РФ, а также перестанет выполнять обязанности специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки.

Источник: Life.ru

«Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации… Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки», — говорится в документах.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Спустя несколько часов стало известно, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, ему могло грозить до 20 лет тюрьмы. Прощание со Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице в Москве.

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