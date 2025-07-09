«Правительство» Тихановской признали террористической организацией

Любое взаимодействие с этой организацией рассматривается как уголовное преступление. Оказание финансовой помощи ее членам влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 290−4 Уголовного кодекса Белоруссии. Все ресурсы данной структуры будут заблокированы, а активы — конфискованы.