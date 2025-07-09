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«Правительство» Тихановской признали террористической организацией

Деятельность «правительства» Светланы Тихановской запрещена на территории Белоруссии по решению суда.

Источник: Аргументы и факты

Белорусская Генпрокуратура внесла «Объединенный Переходный Кабинет» во главе со Светланой Тихановской в перечень организаций, признанных террористическими. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении говорится, что деятельность данной структуры полностью запрещена на территории Белоруссии, так как она квалифицирована как террористическая.

Любое взаимодействие с этой организацией рассматривается как уголовное преступление. Оказание финансовой помощи ее членам влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 290−4 Уголовного кодекса Белоруссии. Все ресурсы данной структуры будут заблокированы, а активы — конфискованы.

Ранее, 7 июля, Светлана Тихановская обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом воздержаться от возобновления отношений с Александром Лукашенко.

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