Компания Mattel впервые выпустит Барби с диабетом I типа

В компании отметили, что куклы указанной серии позволят большему количеству детей «увидеть свое отражение в Барби». По информации Mattel, у Барби будет непрерывный глюкометр, инсулиновая помпа, датчик-пластырь на руке и телефон с приложением для отслеживания уровня сахара в крови. Отмечается, что для первой серии кукол было выбрано синее платье в горошек — это символизирует цвет логотипа Всемирного дня борьбы с диабетом.