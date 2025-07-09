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Компания Mattel впервые выпустит Барби с диабетом I типа

В компании отметили, что куклы указанной серии позволят большему количеству детей «увидеть свое отражение в Барби».

Американская компания Mattel выпустит серию кукол Барби с сахарным диабетом I типа, следует из пресс-релиза на сайте компании. Об этом информирует ТАСС.

В компании отметили, что куклы указанной серии позволят большему количеству детей «увидеть свое отражение в Барби». По информации Mattel, у Барби будет непрерывный глюкометр, инсулиновая помпа, датчик-пластырь на руке и телефон с приложением для отслеживания уровня сахара в крови. Отмечается, что для первой серии кукол было выбрано синее платье в горошек — это символизирует цвет логотипа Всемирного дня борьбы с диабетом.

Уточняется, что дизайн куклы был разработан совместно с международной организацией Breakthrough T1D, которая занимается финансированием инициатив по информированию о диабете.