Bloomberg: армия США увеличила закупки ракет Patriot в четыре раза

Армия США приняла решение об увеличении объема закупок ракет Patriot в четыре раза, пишет Bloomberg.
Сообщается, что американские ВС планируют закупить не 13 773 единиц, а 3376, затратив на эти цели более $1,3 млрд в новом финансовом году, который начнется 1 октября.
Издание отмечает, что спрос на ракеты Patriot увеличивается в связи с тем, что США с союзниками поставили задачу укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, ракеты востребованы на Украине, указало агентство.
Источники, на которые ссылается газета Guardian, сообщили, что Соединенные Штаты обладают лишь четвертью от требуемого количества ракет-перехватчиков Patriot, предусмотренного военными планами Пентагона.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева поставить дополнительную систему ПВО Patriot.