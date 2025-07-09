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Bloomberg: армия США увеличила закупки ракет Patriot в четыре раза

В 2026 финансовом году планируется выделить на ракеты свыше $1,3 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Армия США приняла решение об увеличении объема закупок ракет Patriot в четыре раза, пишет Bloomberg.

Сообщается, что американские ВС планируют закупить не 13 773 единиц, а 3376, затратив на эти цели более $1,3 млрд в новом финансовом году, который начнется 1 октября.

Издание отмечает, что спрос на ракеты Patriot увеличивается в связи с тем, что США с союзниками поставили задачу укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, ракеты востребованы на Украине, указало агентство.

Источники, на которые ссылается газета Guardian, сообщили, что Соединенные Штаты обладают лишь четвертью от требуемого количества ракет-перехватчиков Patriot, предусмотренного военными планами Пентагона.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева поставить дополнительную систему ПВО Patriot.

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