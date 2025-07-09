В США заявили, что Россия скоро будет выпускать по Украине по 1000 дронов за ночь

Напомним, в ночь на 9 июля Украина подверглась самой масштабной атаке дронов за время СВО. В частности, Киевской области был нанесён удар по воздушной базе в Гостомеле. В целом же по территории противника было выпущено рекордное количество российских ударных беспилотников — 728. По военным объектам было выпущено 14 ракет. ВСУ признают, что 6 гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» не были сбиты и, вероятно, достигли своих целей.