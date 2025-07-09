Трамп: США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе

«Скажу вам, что мы очень близко подобрались к заключению сделки [по Газе], — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме. — Мы хотим прекращения огня, мира и возвращения заложников, и я полагаю, что мы к этому близки».