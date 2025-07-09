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Трамп: США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе

Американский лидер добавил, что «есть очень хорошие шансы», что соглашение будет достигнуто «на этой или следующей неделе».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приблизились к заключению соглашения об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Скажу вам, что мы очень близко подобрались к заключению сделки [по Газе], — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме. — Мы хотим прекращения огня, мира и возвращения заложников, и я полагаю, что мы к этому близки».

Американский лидер добавил, что «есть очень хорошие шансы», что соглашение будет достигнуто «на этой или следующей неделе».

6 июля радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 20 живых похищенных и тела 30 погибших заложников.

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